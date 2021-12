Regiões de Juazeiro e Senhor do Bonfim terão medidas restritivas na Semana Santa

Com o objetivo de frear a disseminação da Covid-19, as regiões de Juazeiro e Senhor do Bonfim adotará medidas restritivas durante a Semana Santa. O decreto é válido a partir desta quinta-feira, 1º, com duração até às 5h da próxima segunda-feira, 5 de abril. Neste período, apenas os serviços essenciais devem funcionar em 22 municípios.

As medidas valem para os municípios de Andorinha, Antônio Gonçalves, Campo Alegre de Lourdes, Campo Formoso, Cansanção, Canudos, Casa Nova, Curaçá, Filadélfia, Itiúba, Jaguarari, Juazeiro, Nordestina, Pilão Arcado, Pindobaçu, Ponto Novo, Queimadas, Remanso, Senhor do Bonfim, Sento Sé, Sobradinho e Uauá. O decreto com as restrições será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (30).

Somente atividades relacionadas à saúde e ao enfrentamento da pandemia devem funcionar neste período, assim como à comercialização de gêneros alimentícios e feiras livres. A venda de bebida alcoólica em quaisquer estabelecimentos será proibida em qualquer circunstância. Restaurantes, bares e congêneres podem operar apenas como delivery, até as 24h.

Já os estabelecimentos que funcionem como mercados devem comercializar apenas gêneros alimentícios, bebidas não alcoólicas e produtos de limpeza e higiene. As farmácias podem comercializar somente medicamentos e produtos voltados à saúde.

