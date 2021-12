Região sul ganha parque estadual

Um decreto publicado nesta quarta-feira, 23, no Diário Oficial do Estado criou o Parque Estadual Ponta da Tulha, em Ilhéus, no sul da Bahia. Com 1.703.907 hectares, o local será administrado pelo Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Com vegetação característica de mata atlântica, o parque tem a proposta de proteger espécies da fauna e flora ameaçadas de extinção, bem como propiciar educação ambiental e desenvolver o turismo ecológico, aumentar as áreas preservadas no estado e criar elos para ligar fragmentos florestais existentes na região.

O local, que foi desapropriado em 2008 - inicialmente para o Porto Sul - foi alvo de invasões e sofreu severos danos com incêndios florestais no início deste mês. Os invasores foram retirados e a área reintegrada ao estado na terça, 22.

"O parque é muito importante porque faz parte do projeto Corredores Ecológicos, entre o Parque Estadual da Serra do Conduru e o Parque Municipal Boa Esperança", afirmou o secretário de Meio Ambiente de Ilhéus, Antônio Vieira, enfatizando que o novo parque está dentro da Área de Preservação Ambiental (APA) Lagoa Encantada.

A área possui diferentes coberturas vegetais, como floresta ombrófila (densa em terras baixas), manguezais, áreas úmidas e floresta de restinga.

