Regalias e armas em presídio de Feira serão apuradas

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) instaurou processo administrativo disciplinar (PAD) para apurar a responsabilidade de três servidores, lotados no Conjunto Penal de Feira de Santana, na rebelião ocorrida nos dias 24 e 25 de maio.

A portaria nº 816, publicada na edição do Diário Oficial do Estado de quarta-feira, 11, indica que será verificado o envolvimento dos servidores na concessão de regalias a detentos e na facilitação da entrada de armas na unidade prisional.

São investigados o atual diretor da unidade, Clériston dos Santos Leite, o chefe de segurança Luciano Rego Maltez e o agente penitenciário Valter Ferreira de Almeida, este por ter facilitado a entrada das armas utilizadas durante a rebelião, que resultou na morte de nove detentos e ferimentos em quatro.

Laudo

O titular da Seap, Nestor Duarte, explicou que a portaria determina a apuração, mas ainda não há afastamento. "A comissão nomeada para fazer o PAD é que vai definir pelo afastamento ou não. O inquérito policial aberto não chegou a nenhum servidor, mas a internos, que foram transferidos do presídio de Feira para o de Serrinha, que é um presídio de segurança máxima", explicou.

O secretário disse que a instauração de inquérito administrativo é recomendável e que a comissão tem o prazo de 60 dias, a partir da data de publicação do ato, para concluir os trabalhos. O coordenador-geral do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia, Geonias Santos, diz que a decisão de investigar os servidores é uma irresponsabilidade da Seap, pois os incrimina, sem direito à defesa.

"O Diário Oficial não devia citar o nome dos servidores nem os motivos por que serão investigados. Isso é presunção de culpa. Todos sabem que falta estrutura no conjunto penal, mas fazem colegas com mais de 20 anos de carreira responderem por algo que não é responsabilidade deles".

Para ele, os investigados são postos como "bodes expiatórios" pela Seap para esconder as mazelas do Conjunto Penal, que colocam em risco a vida dos servidores, dos presos e da população. "O local é uma bomba-relógio", diz.

O diretor do conjunto penal Clériston Leite disse que já esperava ter o seu nome entre os investigados, já que é gestor da unidade, mas ficou surpreso com os motivos alegados para a investigação. "Mas estou tranquilo. No momento oportuno apresentarei a minha defesa", diz.

O chefe de segurança Luciano Maltez não quis se pronunciar sobre o assunto neste momento. O agente Valter Ferreira não foi localizado por A TARDE.

