Reforma de igreja centenária atingida por incêndio na Bahia é aprovada

A Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus, em Monte Santo, a 360 km da capital baiana, passará por intervenções nos próximos meses, após o incêndio em abril deste ano que atingiu o patrimônio histórico. Foi assinado na quarta-feira, 11, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o contrato com a empresa responsável pela intervenção emergencial.

Com o contrato no valor de R$ 740.690,66 (setecentos e quarenta mil, seiscentos e noventa reais e sessenta e seis centavos), o prazo de execução da obra é de 180 dias corridos, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviço.

“O turismo religioso atrai para a Bahia cerca de 5 milhões de visitantes anualmente, segundo a Secretaria de Turismo do Estado (Setur). Precisamos preservar os templos que fazem parte das rotas turísticas. A Igreja Matriz de Monte Santo é um patrimônio religioso que precisa do apoio de todos”, pontuou o deputado Laerte do Vando.

Estima-se que 100 mil pessoas passam pela cidade no dia da tradicional Festa de Todos os Santos, em que a abertura acontece na Igreja Motriz, com reunião dos romeiros do país para assistir à missa de abertura da celebração do principal evento religioso da região.

Construída em 1927, o patrimônio ficou comprometido após um incêndio destruir a cobertura, a parte interna e as peças de sacra no Sábado de Aleluia, em 20 de abril deste ano.

