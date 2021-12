Reféns são soltos e passam bem após assalto no Conde

As doze pessoas que foram feitas reféns durante assalto à agência Banco do Brasil da cidade do Conde, na Linha Verde, foram soltas e passam bem. Todos já estão de volta à cidade. A ação aconteceu na manhã desta quinta-feira, 2.

Eles foram libertados na entrada da localidade de Costa Azul, a cerca de 27 km da cidade. "Foi tudo muito bem planejado. Eles bloquearam uma ponte, pondo fogo em um dos carros e nos deixaram em um local onde não pega celular", conta uma das vítimas que prefere não se identificar.

Ele foi levado na caminhonete com outras cinco pessoas. Os outros estavam em um segundo veículo. De acordo com a vítima, os seguranças do banco foram amarrados nos capôs dos carros para serem feitos de escudo.

Ainda segundo o ele, que fazia um depósito na agência no instante do assalto, os bandidos mostraram profissionalismo. "Apesar do momento de tensão, desde o começo eles falaram para nós que não aconteceria nada com a gente. Era só colaborar", relatou.

"Foram uns 40 minutos. Apesar de toda a pressão psicológica, acabou tudo bem. Só tenho a agradecer", disse à equipe de reportagem do Portal A TARDE. Ele relata ainda que levaram uma corrente de ouro e sua aliança.



Buscas

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), equipes das polícias Militar e Civil permanecem em diligência, na região do Conde, para localizar e prender os 14 assaltantes, que nesta terça, roubaram o Banco do Brasil.

As buscas contam com o apoio do Grupamento Aéreo (Graer) e utilizando viaturas das 51ª CIPM, da Companhia Independente de Policiamento Especializado Litoral Norte (CIPE/LN), do Batalhão de Operações Especiais Policiais (BOPE) e da 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Alagoinhas), um grande efetivo se mantém empenhado para localizar e prender os criminosos, que - armados e a bordo de dois veículos (uma Hilux branca e um C3) - ocuparam a praça da cidade, cercaram o banco, renderam funcionários e roubaram quatro caixas eletrônicos e o cofre.

A Secretaria da Segurança Pública de Sergipe, também ajuda nas buscas dos assaltantes.

Entenda o caso

Durante a ação, os ladrões usaram os clientes do banco como escudo humano em frente à agência. Na fuga, abandonaram o C3.i e roubaram a Tucson preta do gerente, levando como reféns 12 pessoas (sete clientes e cinco funcionários) pendurados nas janelas e amarrados nos capôs deste veículo e da Hilux.

Ainda segundo a SSP, ao deixarem a cidade, os bandidos efetuaram ainda disparos contra a 51ª CIPM e a delegacia, mas, para preservar a integridade física das pessoas, a polícia evitou reagir.

Alguns reféns foram libertados nas proximidades do Posto Rodoviário, no sentido Sergipe, na BA-099, e os demais deixados na estrada de Jandaíra. As vítimas, todas liberadas sem ferimentos, já prestaram depoimento na Delegacia Territorial de Conde.

Teófilo Henrique

