Reféns e caminhão sequestrados na Bahia são recuperados em Recife

Uma carreta roubada na cidade de Planalto (a 470 km de Salvador) foi recuperada e quatro reféns foram resgatados, na noite da última quinta-feira 31, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Recife. O veículo havia sido roubado na manhã do mesmo dia e foi encontrado durante ação do órgão na BR 116, em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco.

Segundo os policiais, após retornar de um atendimento, o grupo observou um caminhão parado no acostamento da rodovia. Ao verificar o interior do caminhão, quatro homens foram encontrarados: três eram motoristas e um ajudante. Eles haviam sido sequestrados em um posto de combustível no município baiano.

As vítimas informaram que enquanto um dos assaltantes dirigia o caminhão, outro os ameaçava com uma arma. Os dois conseguiram fugir. Os reféns registraram ocorrência na delegacia de Polícia Civil de Cabrobró.

O veículo havia saído de São Paulo e seguiria para Natal, no Rio Grande do Norte. A carga continha produtos diversos e estava intacta.

