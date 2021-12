Refém é resgatado após roubo a banco em Boa Nova

Um refém que foi levado por um grupo que roubou o banco de Boa Nova, no sudoeste da Bahia, foi resgatado na manhã desta terça-feira, 4. O refém foi localizado no distrito de Sussuarana, no município de Tanhaçu.

Policiais perseguiram os criminosos e houve confrontos nas cidades de Catingal e Brumado. Equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) estavam monitorando a quadrilha após a notificação do roubo na madrugada desta terça.

Em um dos embates, dois suspeitos foram baleados, mas escaparam pela mata. Os assaltantes também foram cercados em Catingal, onde houve troca de tiros com a polícia. Contudo, os bandidos trocaram de carro e conseguiram escapar.

Policiais fazem um cerco em toda região sudoeste para tentar localizar os suspeitos, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Explosão

Os criminosos chegaram em Boa Nova por volta de 1 hora da madrugada. Eles explodiram a agência do Banco do Brasil (BB), que ficou parcialmente destruída. Não há informações sobre o valor roubado.

