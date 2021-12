Rede social eleva em 13% localização de desaparecidos na BA

A iniciativa da Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP) de criar uma fanpage no Facebook para ajudar nas buscas por pessoas desaparecidas na Bahia, já aumentou em 13% o número de pessoas localizadas até outubro. A página na rede social foi criada em julho e já conta com mais de 600 seguidores, informou nesta sexta-feira, 8, a polícia civil.

Para registrar um desaparecimento é preciso que um parente compareça à sede da DPP, na Rua das Hortências, nº 247, Edf. Dr. Antônio Silvany, na Pituba, e fornecer os dados necessários à identificação do desaparecimento. Já para a divulgação na rede social, é importante apresentar uma fotografia do parente. Neste caso, é preciso assinar uma termo de divulgação de uso de imagem.

A partir da emissão do boletim de ocorrência, a DPP emite uma ordem de missão para o serviço de investigação, e os policiais iniciam as diligências acerca do caso. O DPP atua apenas na capital. No interior do estado, as ocorrências podem ser feitas nas unidades policiais, onde ocorreu o fato.

Além do Facebook, as informações sobre desaparecidos podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia, que atende nos números 3235-0000, na capital, e 181, no interior.

