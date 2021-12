Rede SAC terá horário de funcionamento alterado; Confira

O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) terá seu horário de funcionamento modificado nos próximos dias nas 14 unidades de atendimento na capital e do interior do estado, além das três carretas do SAC Móvel.

Confira abaixo a programação para Salvador e demais municípios:

Segunda-feira (8) - Todos os postos da capital estarão fechados. No interior, três unidades de atendimento também estarão fechadas: o posto SAC de Jacobina e os Pontos Cidadão de Olindina e Inhambupe.



Sexta-feira (12) - O Ponto Cidadão do município de Coaraci terá o atendimento suspenso.



Sábado (13) - Quatro postos da rede SAC em Salvador estarão fechados. São eles: as unidades do Barra, Bela Vista, Shopping Paralela e Salvador Shopping. A parada é em função da indisponibilidade temporária do sistema DataCenter Prodeb, utilizado nos postos SAC e em outros órgãos do Estado, manobra necessária para sua modernização. A modernização do Data Center Prodeb irá prover maior segurança aos dados e informações do Governo da Bahia.



Sac Móvel - No período de 9 a 12 de dezembro, duas das três carretas do SAC Móvel também terão o expediente alterado. As unidades passarão por intervenções técnicas para instalação de novas tecnologias. A unidade da rota 2 continuará prestando suporte ao SAC Comércio, exceto na segunda-feira, 8, quando as três carretas terão o atendimento suspenso em função do feriado na capital.



Para mais informações sobre endereços e horários de atendimento dos postos SAC da capital e interior, a Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb) disponibiliza o Portal do SAC e os números 0800 071 5353 (telefone fixo) e 4020 5353 (telefone móvel).

adblock ativo