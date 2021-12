Rede pretende atender a 15 instituições em 4 anos

A Rede Ilumno, proprietária de dez universidades na América Latina, pretende atingir a meta de, nos próximos quatro anos, atender a 15 instituições de ensino brasileiras de pequeno e médio portes para ajudá-las a se desenvolver como negócio.

A informação foi dada pelo vice-presidente da rede, Davino Pontual, em visita realizada à sede do Grupo A TARDE nesta quinta-feira, 4. Ele esteve acompanhado do reitor do Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), Guilherme Marback Neto.

A instituição baiana de ensino privado é uma das universidades que fazem parte da rede da Ilumno. Além da Unijorge, integram o conglomerado instituições da Argentina, Colômbia e Paraguai, entre outros países.

Davino explicou que a meta faz parte do novo braço da rede, cujo objetivo é vender serviços de como prosperar no mercado de ensino superior.

Sucesso

"A gente está medindo o sucesso por alunos que a gente consegue formar", disse. O reitor da Unijorge acrescentou que, desde 2011, a Unijorge integra a rede.

"Desde então, a gente vem num processo de otimização, de como trabalhar em conjunto", ressaltou.

