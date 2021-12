Rede estadual inicia ano letivo nesta segunda

Cerca de um milhão de estudantes da rede estadual iniciam o ano letivo nesta segunda-feira, 10. Ao contrário das escolas particulares e municipais, os colégios estaduais começaram as atividades mais tarde por conta do atraso no calendário de 2013 em decorrência da greve de professores em 2012, que durou mais de 100 dias. A previsão é que as aulas terminem em 26 de janeiro de 2015, por conta do recesso de 30 dias durante a Copa do Mundo de 2014.

