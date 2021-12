Rede D'Or compra 80% do Hospital Aliança por R$ 800 milhões

O Hospital Aliança vendeu 80% da operação hospitalar para o maior grupo do setor privado no país, a Rede D'Or São Luiz. De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o valor da negociação é de R$ 800 milhões.

Em um comunicado emitido na manhã desta segunda-feira, 17, a presidência do Conselho Administrativo do Aliança informou a 'parceria'. A operação, conforme o texto, integra uma nova fase de expansão das atividades, com construção de novos leitos.

"Todo o imóvel continua pertencendo ao grupo Aliança e será alugado à rede D'Or. Teremos ainda mais qualidade, mais serviços sendo oferecidos. Teremos uma ampliação, com a construção de um novo prédio, o que vai qualificar ainda mais o atendimento, inclusive gerando mais empregos", explica o superintendente do Aliança, Albérico Mascarenhas.

Ainda conforme a gestão, a viabilidade do negócio passará pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). "Durante o período de análise, as companhias continuarão atuando de forma independente", diz o comunicado.

A Rede D’Or São Luiz é a maior rede de hospitais privados do Brasil com presença no Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Pernambuco, Maranhão, Sergipe e Bahia. O grupo opera com 49 hospitais, sendo 48 próprios e um hospital sob gestão. A Rede possui 7,5 mil leitos totais, e tem planos de chegar a 11 mil leitos até 2022

adblock ativo