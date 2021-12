Rede de supermercados abre inscrições para trainee e estágio

O Atakadão Atakarejo está com as inscrições abertas para o programa de trainee. O supermercadista baiano oferece oportunidade para novos profissionais de todas as áreas de formação, dispostos a enfrentar novos desafios de um negócio em expansão.

Os candidatos para as vagas de estágio e trainee têm até o dia 20 julho para realizar a inscrição. Os concorrentes do Programa Atak passarão por uma etapa de desenvolvimento profissional e serão treinados para a capacitação técnica e comportamental.

Para preencher as vagas de trainee é necessário ter a graduação concluída entre julho de 2016 e julho de 2019, estudar no período noturno, morar em Salvador, ter disponibilidade de trabalho 8 horas por dia e participar das escalas de fins de semana e feriados. Para as vagas de estágio é necessário estar cursando o 6º semestre com previsão de conclusão a partir de julho e disponibilidade de horário.

A inscrição pode ser feita no portal do programa.

