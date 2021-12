Rede da cidade de Simões Filho tem que fazer rodízio

Situada a 21 km de Salvador, a cidade de Simões Filho, na região metropolitana, apresenta deficiências em relação aos postos de saúde da rede públicos.

O município de 121.416 habitantes (IBGE/2012) conta com dez postos do Programa de Saúde da Família (PSF) e cinco de saúde básica. O problema é que cinco equipes de PSF não têm médico clínico e a prefeitura é obrigada a fazer rodízio com os médicos disponíveis para que não falte cobertura.

Um exemplo é o PSF do distrito de Palmares, a cerca de 15 km da sede, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, mas que só conta com pediatra duas vezes por semana, e com médico clínico, três vezes por semana. Há apenas dois agentes de saúde, quando deveriam ser seis profissionais.

"Por sorte, a demanda não é tão grande e a gente marca consulta de um dia para o outro. Temos enfermeira todos os dias e podemos oferecer primeiros-socorros, mas quando o problema é mais sério só acionando o Samu [Serviço Atendimento Médico de Urgência] para transferência ao Hospital Municipal", explica a supervisora Evanete de Jesus.

"Sonho" - A empacotadeira Katicia dos Santos Lopes, mãe de quatro filhos, diz que "sonha" com um posto 24 horas.

No posto do CIA I, a situação é mais delicada porque o local atende problemas de saúde mental. Os pacientes chegam às 5h para pegar senha, só começam a ser atendidos por volta das 8h para marcar consultas nas áreas de neurologia e psiquiatria. Anteontem, a trabalhadora doméstica Susana Maria Bonfim saía do posto por volta das 9h30.

Ela já tinha sido atendida, mas reclamou por ter que voltar ao posto amanhã porque estava faltando receituário azul (para remédios psiquiátrico). "O médico que me atende é muito bom, não posso reclamar", se consolava.

O aposentado Jaguaraci Dantas utiliza regularmente os serviços do posto, onde busca atendimento em psiquiatria. Ele também elogiou o médico que o acompanha, mas revelou que ficou sem medicação por quatro meses seguidos.

Espera - Nos corredores internos do posto podia ser visto grande número de pessoas à espera de atendimento.

Embora a área estivesse limpa e com condições de boa acomodação, na lateral do imóvel podia ser visto, sem qualquer tipo de proteção uma grande quantidade de caixas de remédios de tarja vermelha, fora e dentro de um saco preto, ao alcance de qualquer um.

