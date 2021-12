Recursos do processo contra músicos da New Hit são julgados pelo TJ-BA

Os recursos do processo que envolve os nove integrantes da banda New Hit - acusados de terem estuprado coletivamente duas adolescentes no município de Ruy Barbosa - estão sendo julgados na tarde desta terça-feira, 15, na sede do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB). O crime aconteceu no dia 26 de agosto de 2012.

Segundo informações da assessoria de comunicação do TJ-BA, há chances da defesa dos integrantes entrar com um novo recurso, caso o julgamento de hoje valide a sentença da juíza Márcia Simões Costa, da Vara Crime de Ruy Barbosa. Neste caso, o processo pode ir para o Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília.

A reportagem do Portal A TARDE tenta falar com a defesa dos músicos.

Relembre o caso

O crime de estupro ocorreu após uma apresentação da banda no interior da Bahia. As vítimas, que na época tinham 16 anos, foram até o ônibus do grupo para pegar autógrafos dos músicos.

Segundo elas, na ocasião, foram empurradas para dentro do banheiro do veículo e abusadas sexualmente pelos integrantes da New Hit.

No percorrer dos esclarecimentos dos fatos, os acusados foram presos na delegacia de Ruy Barbosa, sendo transferidos cinco dias depois, em 31 de agosto, para o Conjunto Penal de Feira de Santana, onde permaneceram por 34 dias. Eles foram liberados no dia 3 de outubro do mesmo ano.

Condenação

No dia 6 de maio de 2015, cada um dos envolvidos foi condenado pela juíza Márcia Simões Costa, da Vara Crime de Ruy Barbosa, a 11 anos e 8 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado. Logo após, a defesa entrou com recurso pedindo a suspensão da pena.

