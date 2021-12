Recuperada carga de quase 37 toneladas de soja roubada

Uma carga com 36.760 kg de soja, roubada na tarde do último dia 20 da Fazenda Palmares, na zona rural de Barreiras (a 858 km de Salvador), foi recuperada no mesmo dia pela polícia. A informação foi divulgada, nesta terça-feira, 21, pela Companhia Independente de Policiamento Especial (Cipe) Cerrado.

Segundo o comandante da operação, subtenente Rosemberg Pereira, a guarnição foi informada, via telefonema anônimo, que a carga estava em uma Volvo bitrem que seguia pela BA-548, conhecida como Estrada do Café.

A carreta era conduzida por Edinásio da Silva Oliveira Filho, preso em flagrante. Dois funcionários da fazenda também foram detidos: o balanceiro Paulo Fernando Santos Dias e o classificador de grãos Luciano Machado Lima. Eles recebiam R$ 6 mil e R$ 4 mil, respectivamente, por carga desviada.

