Recuperação de vias do Polo está prevista para abril

A Secretaria de Infraestrutura do estado (Seinfra) prevê realizar manutenção nas vias do Polo Industrial de Camaçari (Grande Salvador), na segunda quinzena de abril. A informação foi divulgada em resposta à matéria publicada por A TARDE sobre as más condições das rodovias da região.

De acordo com a nota enviada pela assessoria de comunicação, na última sexta-feira, o órgão já estuda viabilizar um projeto para executar a restauração de vias internas do polo, a exemplo da Henry Ford, via Frontal e a Via de Ligação Dias D'Ávila.

Até julho do ano que vem, conforme a nota, deve ser concluída uma das etapas de duplicação da Via Atlântica (BA-530), com ciclovia, um projeto com investimentos na casa dos R$ 55 milhões. Mais de 22 quilômetros serão restaurados e duplicados entre Camaçari e a Estrada do Coco (BA-099).

Ainda segundo o texto, a obra deverá beneficiar cerca de 121 mil moradores dos municípios da região, assim como os setores da indústria e do turismo. A nota também informa que, na área do polo industrial, circulam cerca de 2.200 veículos por dia, nos dois sentidos.

