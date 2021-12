Receptado por documentação falsa, homem é preso em Conquista

Em ação na BR-116 a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem procurado por homicídio qualificado com mandato expedido pelo Tribunal de Justiça do estado de Sergipe, 5ª Vara Criminal de Aracaju. A prisão aconteceu na tarde desta segunda-feira, 29, no Km 830, trecho que faz parte do município de Vitória da Conquista por volta de 13h.

Durante a abordagem de um ônibus interestadual, que fazia a linha São Paulo/SP X Natal/RN, os policiais verificaram que um documento entregue por um passageiro havia sinais de falsificação. Questionado pelos PRFs, o individuo confessou estar com documentação falsa para burlar a fiscalização e que havia contra ele um mandado de prisão em aberto.

Os policiais encaminharam o homem, que não teve a identidade revelada, para a delegacia local, onde aguardará à disposição da Justiça. Além do crime de homicídio qualificado, o rapaz responderá também pelo crime de documento falso. Esse último prevê pena de dois a 6 anos de reclusão e multa.

adblock ativo