Receita Federal alerta baianos sobre golpe do empréstimo

Um novo golpe em nome da Receita Federal vem sendo aplicado aos cidadãos baianos que contratam ou negociam empréstimo com algum banco. O crime é realizado por meio de correspondência.

As vítimas recebem, via correio, uma notificação de cobrança relacionada a alguns impostos, alegando que o financiamento só será liberado após o pagamento. No documento falso, há dados bancários para depósito, além de assinatura falsificada.

Após o conhecimento do caso, o órgão emitiu um comunicado de alerta aos baianos e prestou esclarecimentos sobre o golpe. Segundo a receita, os golpistas poderão responder pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e falsa identidade, além dos danos causados à imagem da Instituição e do próprio servidor indevidamente envolvido.

"A Receita Federal informa que não fornece dados bancários para o recolhimento de tributos federais via depósito ou transferência. O recolhimento do IOF é feito exclusivamente via Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf). Além disso, a cobrança e o recolhimento do IOF são efetuados pela instituição que conceder o crédito", disse o comunicado.

O órgão orienta que, em caso de dúvidas, os contribuintes podem comparecer a uma unidade de atendimento na Bahia ou enviar a denúncia à Ouvidoria-Geral do Ministério da Fazenda, por meio da internet.

