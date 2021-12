Recapturado suspeito de matar delegado Clayton Leão

Foi capturado na cidade de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul e transferido para Salvador na sexta-feira, 5, um dos suspeitos de matar o delegado Clayton Leão, na Estrada das Cascalheiras, em Camaçari, no dia 26 de maio de 2010. Renildo Nascimento de Jesus, o "Chicó", de 37 anos, estava foragido do Complexo Policial dos Barris, desde janeiro de 2011 e foi preso na em Três Lagoas por investigadores do Grupo de Apreensão e Captura (Grac), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O suspeito tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela 1ª Vara Criminal de Salvador, pelo crime de latrocínio contra Jair Rosado Nascimento Oliveira. Segundo o delegado José Bezerra, na noite de 5 de janeiro de 2011, na Avenida Pinto de Aguiar, Renildo, junto com dois comparsas, na tentativa de roubar o veículo Crossfox, cor amarela, placa NPP 7421, de Jair Rosado, deflagrou dois tiros contra a vítima, que morreu. Ele chegou a ficar custodiado no Complexo dos Barris, fugindo dias depois

Renildo foi localizado num alojamento de trabalhadores, na Rua Alfredo de Castilho, no bairro Santa Rita, no município sul-matogrossense, em 14 de agosto.

Segundo a polícia, ele é suspeito de cometer vários assaltos em Camaçari e ter envolvimento em outros homicídios na cidade, Renildo está preso na Unidade Especial Disciplinar (UED), do Complexo Penitenciário de Mata Escura, onde aguardará julgamento dos crimes praticados.

