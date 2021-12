Recadastramento de servidor público do Estado começa dia 23

Cerca de 120 mil servidores públicos estaduais devem se recadastrar entre os dias 23 de fevereiro a 13 de abril. Estão inclusos os funcionários das Secretarias da Saúde (Sesab), Educação (SEC) e Segurança Pública (SSP) - incluindo Polícia Civil, Departamento de Polícia Técnica e Polícia Militar (PM), além dos que são lotados nas quatro Universidades Estaduais (Uneb, Uesc, Uesb e Uefs).

O recadastramento deve ser feito exclusivamente pela internet, por meio dos sites do portal do servidor e do recadastramento 2015. O Decreto que estabelece o recadastramento de ativos foi publicado no Diário Oficial do Estado deste sábado, 21. A ação tem como objetivo a validação dos locais e jornada de trabalho dos servidores, para operacionalizar o sistema de recursos humanos do Estado.

Na primeira etapa do processo é preciso preencher um formulário de recadastramento para o processo ser completo. Os campos com os dados básicos, já vão aparecer preenchidos. Os demais são de responsabilidade do servidores, como local de trabalho, regime de contratação e jornada de trabalho. Determinadas informações solicitadas no formulário serão específicos de cada secretaria.

Na segunda parte do processo, quem vai fazer o recadastramento são as Diretorias Administrativas de cada órgão. Para finalizar, a terceira fase será realizada pelos chefes das secretarias.

Terminada as etapas iniciais, a Corregedoria Geral da Secretaria da Administração do Estado da Bahia (CGR-Saeb) será acionada para verificar as inconsistências e depois, corrigi-las. Os dados que forem validados ficarão em uma base temporária e para depois ser comparados com os dados do Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRH).

