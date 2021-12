Rebelião no presídio de Feira deixa sete mortos

Detentos do Presídio Regional de Feira de Santana, cidade distante 109 km de Salvador, realizam uma rebelião que começou por volta das 14h30 deste domingo, 24. Sete detentos foram assassinados e cinco ficaram gravemente feridos. Um dos mortos foi degolado. Cerca de 70 pessoas estão sendo feitas reféns e os presos prometeram liberá-las na manhã desta segunda-feria, 25.

De acordo com o diretor do presídio, Cleriston Leite, o motim acontece no pavilhão 10, que tem capacidade para 152 pessoas, mas está com 340 presos. Ainda segundo o diretor, uma briga entre os próprios internos deu início à confusão. "A guerra entre as facções levou-os a se rebelaram. Um grupo quer comandar os presos e por isso eles se desentenderam", afirmou.

O grupo pede a presença da imprensa, OAB e da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Feira de Santana no local. Segundo o coronel da PM Adelmário Xavier, comandante da Regional Leste, todas as exigências foram atendidas.

O presidente da Câmara, Ronny Oliveira, chegou ao presídio por volta das 19h para participar das negociações. "Eles pediram nossa presença por segurança, pois foram transferidos para outro pavilhão", disse o vereador.

A polícia apreendeu dois revólveres e uma pistola, além de diversas armas brancas, informou Xavier. Ainda segundo o comandate, o grupo que iniciou a rebelião tentou invadir outro pavilhão do presídio, mas foi impedido por cerca de 250 agentes penitenciários.

Três dos mortos já foram identificados, Aroldo Brito, preso por assalto a banco, José Sirla, preso por porte ilegal de arma e homicídio e Walisson Rodrigues que foi preso por homicídio.

Participam da negociação o Coronel da PM Xávier, o diretor do presídio, Cleriston Leite e Luís Antônio Fonseca, da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).

O presídio tem capacidade para 608 pessoas, mas atualmente tem 1.500 presos.

