Rebelião em Senhor do Bonfim chega ao fim após 7h de tensão

Chegou ao fim, após sete horas de tensão, a rebelião na Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim, a cerca de 370 km de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, a situação começou por volta das 7h deste sábado, 26, com uma tentativa de fuga frustrada.

Após negociações com a polícia, os detentos começaram a voltar para as celas, por volta das 14h. A revista na delegacia será feita ainda neste sábado, informou a polícia.

A cadeia tem capacidade para 60 pessoas, mas atualmente tem 90.

Equipes da Polícia Militar, do Ministério Público, Defensoria, além de grupos ligados aos direitos humanos participaram do processo. Além de Guarnições da Cpac, Rocam, Ceto, 1ª e 2ª Companhias, além de cães do 6º BPM, também estiveram presentes socorristas do Samu.

