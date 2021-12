Rebanho de gado roubado em Tucano é localizado em Entre Rios

O rebanho furtado de uma propriedade rural na cidade Tucano foi recuperado em uma fazenda no município Entre Rios, a 205 quilômetros do local do crime. As 46 cabeças de gado estavam confinadas na Fazenda Lombada, que pertence a Davi Souza Santos.

Ele não foi localizado e já é investigado por outros crimes. O caseiro José Maria Pereira Dourado prestou depoimento e foi liberado.

“Muitos furtam o gado para abatê-lo e vender a carne ou então para comercializá-lo para outros fazendeiros”, explicou o major Wellington Morais dos Santos, comandante da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Nordeste).

“É um delito que ocorre na zona rural durante a madrugada, o que dificulta o trabalho preventivo. A população precisa denunciar, mesmo que anonimamente, para que a gente possa averiguar”, acrescentou. O rebanho foi entregue aos donos.

