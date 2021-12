Reajuste de pedágio na BR-324 e BR-116 começa nesta segunda

O reajuste no valor do pedágio nas rodovias BR-324 e BR-116 começou a valer nesta segunda-feira, 7. O aumento nas tarifas foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (Antt), cuja resolução nº 4.950, de dezembro de 2015, foi publicada no Diário Oficial da União da última sexta-feira, 5.

Em nota, a concessionária ViaBahia, que administra a rodovia, justificou que o reajuste leva em consideração a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (Ipca) no período, com vista à recomposição tarifária, incluindo outros fatores que influenciam diretamente na execução de obras previstas.

Os novos valores não sofrem alterações durante os fins de semana ou feriados.

Confira abaixo as tabelas com os novos preços do pedágio nas rodovias:

BR-324

BR-116

