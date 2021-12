Reajuste de ônibus metropolitanos começa nesta segunda

Os usuários das linhas de ônibus metropolitanos da Grande Salvador devem ficar atentos ao reajuste de 8,9% no custo da tarifa, que entrou em vigor, nesta segunda-feira, 20. Os veículos circulam em cidades como Salvador, Camaçari, Candeias, São Sebastião do Passé, Lauro de Freitas.

Quem antes pagava R$4,35 entre Camaçari a Estação da Lapa, agora pagará R$ 4,80, por exemplo. A tarifa mais barata é de R$ 2,60, entre Candeias e São Sebastião do Passé e a mais cara é entre Madre de Deus e Dias D'Ávila que chega a R$11,30.

Os veículos que circulam pela capital terão um percentual de reajuste diferenciado, já que o valor da passagem será igualada ao preço da tarifa cobrada em Salvador, que é de R$ 3, 00.

O reajuste foi divulgado na última quinta-feira, 16, pelo governo do estado.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), o transporte passará a fazer parte da integração entre os ônibus metropolitanos e o metrô da capital baiana, assim que a Estação Pirajá for entregue pela CCR Metrô Bahia, concessionária do sistema.

