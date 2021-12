Rastreamento de câncer de mama é oferecido gratuitamente em Camaçari

Unidades móveis de detecção precoce de casos de câncer de mama estarão disponíveis, a partir desta segunda-feira, 29, nas localidades de Areia Branca e de Vida Nova, em Camaçari.

Realizado nas proximidades das Unidades de Saúde da Família, das respectivas localidades, o atendimento será das 7h às 17h, e será oferecido até 8 de fevereiro.

Podem usufruir do serviço mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos de idade, moradoras de Lauro de Freitas. É necessário apresentar a xerox do RG, do Cartão do SUS e comprovante de residência.

