Rapaz de 18 anos é assassinado em Conquista

Dorivaldo Ferreira Santiago, 18 anos, foi assassinado na manhã deste domingo, 8, em Vitória da Conquista, distante 518 quilômetros de Salvador. Segundo testemunhas, ele fugia de alguém quando foi atingido por tiros e caiu dentro de um mercado no bairro Guarani.

Viaturas da polícia Civil e Militar realizaram rondas em busca do atirador, mas não o encontraram. O corpo de Dorivaldo foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML). O morto se recuperava de uma cirurgia em decorrência de um outra tentativa de homicídio que tinha sofrido. A polícia continua investigando o crime.



*Com informações do Blog do Anderson

