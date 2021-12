Um raio atingiu uma árvore dentro de uma escola no município de São Félix do Coribe, no oeste da Bahia. O fato aconteceu nesta terça, 6, mas foi confirmado nesta quinta-feira, 8, pela diretora do Colégio Estadual Professor Valdir de Araújo Castro, Maria Izabel de Almeida.

"Não estava chovendo na hora. Choveu no início, mas depois melhorou. Os alunos estavam no pátio se apresentando na Virada Educacional na hora. Foi horrível", contou a diretora. De acordo com ela, uma aluno passou mal com o susto e foi hospitalizada, mas já recebeu alta.

"Um professor também sentiu a reação e disse que sentiu um calor nas costas como se tivesse sido queimado, apesar de não ter sido. Ele também ficou abalado emocionalmente", explicou Maria Izabel, acrescentando que alguns estudantes ainda relataram ter sentido dores no ouvido e de cabeça.

A árvore atingida pelo raio ficava atrás do pátio onde os alunos se apresentavam. A planta não foi afetada, contudo, equipamentos eletrônicos queimaram com a queda do raio, que também danificou parte de uma parede.

Maria Izabel disse que essa é a primeira vez que ocorre uma queda de raio dentro do terreno da escola, mas já aconteceu ocorrência semelhante duas vezes na cidade.

Raio cai dentro de escola durante apresentação de alunos na Bahia. Leia mais em atarde.com.br/bahia #video #raio #Bahia #susto Um vídeo publicado por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Dez 8, 2016 às 7:54 PST

