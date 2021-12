Radialista é sequestrado e executado em Conceição da Feira

O radialista Djalma Santos da Conceição, 53 anos, foi encontrado morto na manhã deste sábado, 23, no povoado de Timbó, zona rural do município de Conceição da Feira (a 120 km de Salvador).

De acordo com informações do site São Gonçalo Agora, o irmão da vítima, Umberto Santos, relatou à polícia que Djalma foi sequestrado por três homens encapuzados na noite de sexta-feira, 22, por volta das 23h, enquanto realizava uma roda de samba, em seu quiosque, localizado no município de Governador Mangabeira.

Os criminosos chegaram em um carro branco, interromperam a festa e pegaram Djalma à força. Em seguida, colocaram o radialista no porta malas do veículo e fugiram. A polícia local informou que Djalma pode ter sido torturado antes de ser executado. O corpo da vítima foi encontrado com 15 marcas de tiros em diversas regiões do corpo como olho direito, perna, tórax, abdômen e queixo.

Djalma Santos apresentava o programa Acorda Cidade da rádio comunitária RCA FM, em Conceição da Feira, e era conhecido por ser muito polêmico. Ainda de acordo com o São Gonçalo Agora, a família do radialista sempre o advertia sobre o grande risco de denunciar políticos e criminosos. Djalma recebia ameaças constantes. A polícia ainda não identificou nem prendeu os criminosos.

Radialista foi sequestrado enquanto participava de uma festa (Reprodução | Site Conceição de Feira)

adblock ativo