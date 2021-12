Radialista é achada morta por filha de 12 anos

A radialista Simone Lopes da Anunciação Macedo, de 34 anos, da cidade de Coração de Maria, distante 104 km de Salvador, foi encontrada morta pela filha de 12 anos em casa, nesta quinta-feira 15. De acordo com a Polícia Militar, o principal suspeito é o ex-marido, que já foi detido e ouvido.

O corpo de Simone foi encontrado no chão sobre um colchão e com o rosto no travesseiro. Ainda segundo a PM, a mãe da vítima acusa o ex-marido porque os dois tiveram uma discussão na noite anterior. Os familiares da radialista ainda serão ouvidos pela polícia.

Simone deixa dois filhos, um garoto de 5 anos e a garota de 12. O corpo dela foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) do município de Santo Amaro, onde será periciado, antes de ser liberado para sepultamento.

