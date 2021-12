Radares nas BRs 324 e 116 flagram mais de 28 mil por alta velocidade

Com um mês de funcionamento os radares das Brs 324 e 116, na Bahia, flagram 28.386 veículos com excesso de velocidade. Ao todo, são 23 equipamentos, sendo 16 na BR-324 (entre Salvador e Feira de Santana) e sete na BR-116 Sul (trecho entre Feira de Santana e a divisa com o estado de Minas Gerais), que começaram a funcionar efetivamente a partir do dia 23 de dezembro de 2016. Número de flagrantes foi registrado até o dia 26 de janeiro de 2017, informou a Polícia Rodoviária Federal, que divulgou o balanço nesta quinta-feira, 2.

Os condutores identificados serão notificados e podem pagar multa. Ainda de acordo com o órgão de trânsito, em algumas imagens não é possível identificar a placa do veículo que comete infração, pois muitas vezes aparece coberta por objetos ou por outros veículos.

No entanto, a PRF não informou quantos dos veículos flagrados em alta velocidade foram identificados e quantos condutores foram notificados.

Segundo a PRF, o objetivo dos radares é proporcionar segurança nas rodovias, realizando o controle eletrônico de velocidade para coibir o excesso de velocidade, já que, segundo o órgão, essa é a segunda maior causa presumível identificada pelos agentes em acidentes nas rodovias federais da Bahia.

