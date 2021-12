Radares da Estrada do Coco começam a operar nesta sexta

Os radares da Estrada do Coco, BA-099, começam a funcionar nesta sexta-feira, 27, informa a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas. O condutor que for flagrado acima da velocidade permitida para a via, 60km, será pego pelo radar e receberá multa pela infração.

De acordo com o secretário da Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública (Settop), Moyses Mustar, os radares passaram por um longo período de testes. Após a aferição do Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro) os equipamentos estão aptos para o funcionamento em uma das vias mais movimentadas da cidade, a BA-099. Os radares estarão nos km 0,5, km 5,5 e km 7 da Estrada do Coco.

A Prefeitura informa ainda que novos equipamentos de fiscalização eletrônica serão instalados até o final do mês de março na cidade.

adblock ativo