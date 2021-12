Racionamento atinge 74 locais servidos pela Embasa

A frente fria que chegou esta semana ao Nordeste do País já fez chover em alguns municípios baianos. Mas, diante da pior estiagem das últimas cinco décadas na região, as chuvas que caíram até agora não são suficientes para resolver problemas como a falta de água - 74 dos 362 municípios atendidos pela Embasa estão com racionamento.

A previsão é do meteorologista do Inema Heráclio de Araújo: "Mesmo em volumes expressivos, as chuvas não ocorrem de forma homogênea. Desta forma, alguns locais podem registrar grandes volumes, enquanto em um município vizinho pode chover muito pouco".

Nesta quarta-feira pela manhã, por exemplo, não choveu forte em todo o Estado, segundo o meteorologista Marcelo Pinheiro, do Climatempo. "A chuva foi mais intensa no oeste e no litoral sul", disse, citando o volume de apenas 1,4 mm de água, pela manhã, em Irecê - embora fosse esperada mais chuva à tarde e à noite, e a média prevista para a Chapada, sudoeste, oeste e sul, na semana, seja de 60 mm.

Na região de Irecê, uma das mais críticas, cerca de 350 mil pessoas de 15 cidades estão com racionamento de água desde outubro/2011, por recomendação da Agência Nacional de Águas. Abastecida pela Barragem de Mirorós - hoje com 6,75% da capacidade de armazenamento (o mais baixo desde a conclusão, em 1994) -, a área sente o reflexo do racionamento na economia.

"O racionamento reflete no consumo humano e na proibição de usar a água da barragem na agricultura", afirma José Lucena, presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária. "Mesmo que chova bastante e o racionamento acabe, a recuperação econômica demorará anos", disse.

Confira a lista dos municípios atingidos:

América Dourada, Andorinha, Antônio Gonçalves, Aracatu, Barra do Mendes, Barro Alto, Belo Campo, Caetanos, Caetité, Canarana, Caraíbas, Central, Bonito, Brotas de Macaúbas, Campo Formoso, Candeal, Capela do Alto Alegre, Capim Grosso, Guajeru, Gavião, Ichu, Lençóis, Ibicoara, Ibipeba, Ibipitanga, Ibititá, Irajuba, Iramaia, Irecê, Itaquara, Itiruçu, Itiúba, Jacobina, Jaguaquara, Jaguarari, João Dourado, Jussara, Lagoa Real, Lajedo do Tabocal, Lapão, Licínio de Almeida, Maetinga, Mairi, Malhada de Pedras, Maracás, Miguel Calmon, Mirante, Mundo Novo, Piripá, Piritiba, Planaltino, Presidente Dutra, Quixabeira, Rio do Antônio, Rio do Pires, São Gabriel, Saúde, Tanhaçu, Tremendal, Uibaí, Várzea do Poço, Vitória da Conquista, Nova Fátima, Palmeiras, Pé de Serra, Pintadas, Riachão do Jacuípe, São Domingos, São José do Jacuípe, Seabra, Senhor do Bonfim, Serrolândia, Valente , Várzea da Roça.

