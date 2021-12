Quinze praias são consideradas impróprias para banho

Quer ir para praia neste fim de semana? Antes é recomendável verificar as 15 localidades em Salvador e Lauro de Freitas que são consideradas impróprias para banho, de acordo com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

O órgão orienta que os banhistas evitem as praias de Periperi (na saída de acesso à praia após travessia da via férrea), Penha (situada em frente à barraca do Valença), Bogari (em frente ao Colégio da PM) e Pedra Furada (atrás do Hospital Sagrada Família).

Também não é recomendável banho nas praias de Roma (Rua Professor Roberto Correia), Canta Galo (rua Agrário Menezes), Amaralina (no fundo da Escola Cupertino de Lacerda e em frente à rua do Balneário), Pituba (rua Paraíba e atrás da Praça), Armação (em frente ao Hotel Alah Mar), Boca do Rio (em frente ao posto Salva Vidas), Corsário (em frente ao Posto Salva Vidas), Patamares (em frente ao posto Salva Vidas Patamares) e Buraquinho (200m da foz do rio Joanes).

Essas praias são consideradas impróprias porque foram encontrados níveis de coliformes fecais a cima do permitido.

