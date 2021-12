Quinto suspeito de envolvimento no assassinato de PM é morto em confronto

O quinto suspeito de participar do assassinato do cabo Gustavo Gonzaga da Silva, 44 anos, morreu em confronto com a Polícia Civil na cidade de Eunápolis (a 651 quilômetros de Salvador).

A troca de tiros que resultou na morte do homem foi na manhã desta terça-feira, 30, mas só divulgada nesta quarta, 31, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). O cabo Gonzaga foi morto em junho deste ano, no Nordeste de Amaralina, em Salvador.

Cléber Costa Soares, conhecido como "Keka", 27 anos, estava escondido em uma casa no bairro Sapucaieira, quando foi localizado por equipes da 23ª Coorpin e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo a polícia, o imóvel usado por Keka foi cercado, mas ele resistiu à prisão, disparando contra os militares. Na ação, que teve início após uma denúncia, foram apreendidos um revolver calibre 38 e munições.

Keka, que era o Cinco de Copas do Baralho do Crime da SSP-BA, tinha um mandato de prisão em aberto. Ele, inclusive, foi condenado a 12 anos por tráfico de drogas.

Ainda conforme a polícia, ele fazia parte da facção liderada por Antônio Caíque Santos Correia, preso no dia 6 de setembro deste ano, em São Paulo.

Antônio seria responsável por mais de 25 homicídios em Salvador, entre 2016 e 2018, incluindo de três seguranças do show do Harmonia do Samba, no estádio de Pituaçu, em fevereiro de 2017. Ele também liderava o tráfico de drogas no Nordeste de Amaralina.

Mais um suspeito preso

Há menos de uma semana, outro suspeito de envolvimento na morte do cabo, Willian Santos Santana, 22 anos, o "Choquito", foi preso por policiais militares do Peto no bairro Arnaldão, também em Eunápolis.

O homem – que também faz parte do Baralho do Crime, ocupando a posição de Rei de Espadas – deve será transferido para Salvador e será ouvido pelo coordenador da força-tarefa que investiga morte de policias, o delegado Odair Carneiro.

