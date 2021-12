Quinteto é preso suspeito de latrocínio em Coaraci

Cinco homens foram presos nesta terça-feira, 12, no município de Coaraci, a 452 km de Salvador. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o quinteto é suspeito de participar do latrocínio, roubo seguido de morte, de um fazendeiro, na noite do último sábado, 9, na mesma cidade.

Ainda de acordo com a SSP-BA, os policiais agiram após receberem informações de onde um dos suspeitos poderiam estar. No primeiro momento foram encontrados Tierry Pinto Santos, com mandado de prisão preventiva por prática de roubo, e Uedson Santos Carvalho. Em continuade as buscas, a guarnição localizou Gustavo Torres dos Santos, Alfredo Santos Novais Júnior e Tiago Andrade de Souza.

Com o quinteto foram apreendidos uma espingarda calibre 12, que teria sido utilizada para cometer o delito, e uma outra, de cano curto, calibre 36, que pertencia ao fazendeira.

Os cinco foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Coaraci.

