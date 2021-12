Quilombolas protestam e fecham parte da Estrada do Coco

Moradores do Quilombo Quingoma, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), protestaram na Estrada do Coco. Parte da rodovia, sentido aeroporto, foi fechada na manhã desta terça-feira, 29. A manifestação foi contra a proposta de delimitação da área do quilombo apresentada pelo governo do Estado.

De acordo com Ana Lúcia, coordenadora da Associação Quilombola Quingoma, o mapeamento apresentado reduz a área original do quilombo em 80%. "Nossas terras já foram invadidas pela construção da Via Metropolitana. Agora, o governo quer reduzir nosso território a 20% do que nos pertence. Isso é um absurdo. Estamos caminhando até à Câmara de Vereadores para exigir um posicionamento dos vereadores e da Prefeita de Lauro de Freitas", disse.

Procurada pela reportagem de A TARDE, o governo estadual, por meio de nota divulgada pela Secretaria de Relações Institucionais Serin), afirmou que o "Governo da Bahia está unindo esforços, e em constante diálogo com representantes do Quilombo de Quingoma, para que a questão possa ser solucionada da melhor forma possível para ambas as partes. A Via Metropolitana está em processo de execução, com cerca de 90% das obras concluídas, e irá beneficiar 2 milhões de habitantes dos municípios de Lauro de Feitas, Camaçari, Simões Filho e Salvador".

O universitário Vander Bispo, representante do Movimento Aquilombar, afirmou que "estamos nas ruas porque o governo simplesmente disse que não tem mais diálogo com a comunidade. Não podemos aceitar esse desrespeito com um quilombo. Somos parte da história da resistência de um povo que foi escravizado e até hoje luta por liberdade e reconhecimento da sua história. A nossa vida é construída com muita luta e assim seguirá. Não vamos desistir".

Manifestantes lutam contra a redução do território do quilombo (Fotos: Roberto Aguiar | Ag. A TARDE)

