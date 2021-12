Quilombolas analisam proposta para permanência na Vila Naval

A comunidade Rio dos Macacos, localizado na Base Naval de Aratu, em Salvador, dará uma resposta nesta terça-feira, 6, se aceita ou não a última proposta do governo para a permanência dos quilombolas na região que está em disputa com a Marinha há 42 anos. O Ministério Público Federal na Bahia (MPF-BA) vai intermediar o encontro entre os representantes da comunidade e o Ministério da Defesa, que vai acontecer na sede do MPF em Salvador.

A proposta do governo apresentada no dia 11 de março, avança em alguns pedidos dos quilombolas, como a cessão de 86 hectares dentro da atual área. Outra mudança é a permanência da maior parte dos moradores onde atualmente residem, além da manutenção de áreas de cultivo, ponto que não era contemplado na proposta anterior.

A construção de uma estrada para que os quilombolas tenham acesso independente, também está prevista. Atualmente a entrada para comunidade passa por uma portaria controlada pela Marinha, local de recentes conflitos entre oficiais e quilombolas.

Caso seja firmado um acordo entra as partes, o MPF-BA acredita que a União deverá desistir das ações judiciais que já determinaram a remoção da comunidade do local.

Por parte do MPF, participam da reunião o procurador Regional dos Direitos do Cidadão Leandro Bastos Nunes, que acompanha o caso na Bahia, e o procurador da República Walter Claudius, da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão. Além dos representantes da comunidade e do chefe do gabinete do ministro da Defesa, Antônio Thomaz Lessa, a reunião deverá contar com a presença de representantes da Secretaria Estadual de Promoção da Igualdade Racial, da Secretaria Nacional de Articulação Social da Presidência da República, da Associação dos Advogados dos Trabalhadores Rurais, da Defensoria Pública da União e da Marinha.

