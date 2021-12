Quijingue ganha posto do INSS

A população do município baiano de Quijingue (a 343 quilômetros de Salvador) vai ganhar uma unidade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A inauguração acontecerá na próxima sexta-feira, 22, às 11h, com a presença de representantes do município e do governo federal.

De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, a obra, que teve um custo de quase R$1 milhão, estava pronta há cerca de dois anos, mas aguardava a liberação para começar a operar.

O espaço fica localizado na Avenida Presidente Vargas, no centro de Quijingue.

adblock ativo