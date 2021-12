Quiabo gigante desperta curiosidade em Eunápolis

Um quiabo de mais de um metro e meio foi colhido no quintal de um aposentado da cidade de Eunápolis (a 651 km de Salvador) e despertou a curiosidade dos vizinhos. Geraldo Alves, de 76 anos, que cultiva uma horta no quintal de casa, disse o quiabo é maior do que o neto dele de 15 anos. "Não usei nenhum produto químico. Eu fiz o adubo com folhas, esterco de galinha, de gado e plantei. É um quiabo de rama. Com dois meses já estava com mais de um metro", contou.

A horta começou a ser plantada há sete anos. Geraldo diz que sempre usou o mesmo tipo de adubo e que este não foi o primeiro legume gigante que colheu. "Já colhi dois pepinos de 14 e 15 quilos, e cebolinha, com a folha bem maior e sem a cabeça', disse.

adblock ativo