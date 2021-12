"Queremos conter essas manchas antes de chegarem nas praias", afirma vice-governador da Bahia

Foi assinado na tarde desta segunda-feira, 14, o Decreto Estadual de Emergência para que recursos para os municípios baianos atingidos pelas manchas de óleo que se espalham pelo litoral do nordeste. O documento foi assinado pelo vice-governador da Bahia, João Leão.

"Queremos ver se conseguimos conter essa mancha antes de elas chegarem nas praias", afirmou o governador em exercício. Ele informou que estará indo para Brasília nesta terça-feira, 15, para levar os decretos para o Governo Federal e tentar conseguir o apoio da Marinha e Petrobras.

Na ocasião, João Leão agradece ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e Secretaria do Meio Ambiente (Sema) pelos trabalhos de localização e contenção do óleo, que já atingiu algumas praias de Salvador.

Na última quinta-feira, 10, as partículas de óleo chegaram nas praias do Flamengo, Piatã, Placafor e Jaguaribe, em Salvador. Já são 43 dias desde a primeira detecção do material nas praias nordestinas e a preocupação, no momento, é saber qual a quantidade de óleo que chegará nas praias. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, até esta segunda-feira, 14, mais de 198,5 toneladas de borra de petróleo já foram retiradas das praias do Nordeste brasileiro.

