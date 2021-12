Queixas de violência contra a mulher sobem 230% em Feira

Em conformidade com a aplicação da Lei Maria da Penha - sancionada em 7/8/2006 -, que prevê que os casos de violência doméstica sejam apurados pela polícia, os números, este ano, de flagrantes de homens que agridem mulheres dobraram no município de Feira de Santana, se comparados a 2012. De janeiro a maio de 2013, foram 115 registros. No mesmo período, em 2012, houve 50, o que reflete aumento de 230%.

"A violência doméstica tem aumentado, sobretudo em relação a pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Por outro lado, as vítimas estão tendo coragem de denunciar, o que nos leva a dar uma resposta mais rápida", afirmou a delegada Clécia Vasconcelos, titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam).

Ela diz que o aumento se deve às mudanças implantadas na unidade. "Se houve o fato e cabe flagrante, vamos atrás do autor imediatamente. Quando não, marcamos a audiência para o dia mais próximo, sem ultrapassar os 15 dias do ocorrido ou da queixa", destacou a delegada.

Em uma hora na unidade policial, a reportagem de A TARDE presenciou a chegada de cinco mulheres agredidas por homens. Uma delas foi Adriana Batista de Jesus, 37 anos, que tinha hematomas no olho direito e na boca, causados pela surra que levou do ex-companheiro Leandro Fernandes dos Santos Neto, 22.

Outra vítima foi Maria José dos Santos Lima. Ela teve parte do corpo e o rosto queimados com óleo quente, jogado pelo sobrinho Gil Clailton Santos Silva, 28, que foi preso em flagrante. "Ele é usuário de drogas e álcool. Me pediu dinheiro. Como falei que não tinha, ele fez isso", disse.

Prisões - O número de prisões efetivadas com base na Lei Maria da Penha é tão alto que a direção do Presídio Regional de Feira de Santana criou um espaço para abrigar os homens detidos por este tipo de violência. Eles são conhecidos como "os homens da Maria da Penha".

Nos cinco primeiros meses deste ano, passaram pela unidade 50 homens, dos quais 15 continuam presos. "Por medida de segurança, os colocamos separados dos outros detentos. Mas não sei se conseguiremos manter esta separação por muito tempo, já que o número a cada dia cresce", destacou Edmundo Memeri, diretor da unidade.

