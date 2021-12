Queimaduras com fogos de artifício aumentam 39% em 2014

Conforme dados da coordenação de emergência do Hospital Geral do Estado (HGE), o número de pessoas queimadas no período das festas juninas subiu 39% este ano, se comparado com o mesmo período de 2013.

A maioria dessas queimaduras foram provocadas por explosão fogos de artifício. Na sequência, no mesmo ranking, estão os machucados causados pelas tradicionais fogueiras de São João.

Entre as partes do corpo mais afetadas com as queimaduras, as mãos lideram a lista, seguidas da face e do tronco. Só em 2014, o número de lesão por fogos na região das mãos teve elevação de 100%, segundo o chefe do setor de cirurgias de mão do HGE, Marius Wert.

De acordo com o cirurgião, as crianças e os adultos jovens são, nesta ordem, as faixas etárias mais afetadas por esse tipo de queimadura.

Número elevado

Os números apresentados são considerados elevados pelo coordenador da emergência do Hospital Geral do Estado, Marcio Fonseca.

O médico afirma que a realização da Copa do Mundo na mesma época das festas juninas é um dos aspectos responsáveis por potencializar as estatísticas. "É um ano atípico, por causa da Copa. Então há mais uso de fogos de artifício", afirma Fonseca.

Até esta terça, 24, o HGE apresentava um aumento de 40% no movimento, em relação aos dias normais, por causa do fluxo de pacientes na ala de queimados.

Para dar conta do contingente extra, um esquema diferenciado foi montado na unidade. Uma equipe de suporte trabalha no São João para atuar em acidente com múltiplas vítimas.

Amputações

O chefe do setor de cirurgia de mãos afirma que o mais preocupante é o aumento da complexidade dos atendimentos. "São cada vez mais comum os atendimentos complexos, como de crianças com mãos amputadas, dedos que foram explodidos junto com os fogos", relata Marius Wert.

Para o cirurgião, as campanhas de conscientização e a proibição de fogos perigosos, como a espada, não surtiram efeito nos últimos anos. "As pessoas ainda estão descuidadas, não têm noção do perigo. Ainda temos criança tendo acesso a fogos, quando nem adultos deveriam ter".

Segundo dados do posto policial do HGE, os casos de queimadura registrados no local somam número superior aos de violência, na madrugada de 23 para 24 de junho. Placar de 5 x 0.

