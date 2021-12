Queimadas e Santaluz ganham obra devido à seca

As cidades de Queimadas e Santaluz (na região sisaleira, a 200 km e 258 de Salvador, respectivamente) estão recebendo obras emergenciais para regularizar o abastecimento de água para mais de 50 mil pessoas.

Nesta sexta-feira, 24, o governador Rui Costa esteve em Queimadas e vistoriou as intervenções que estão sendo realizadas, após os municípios decretarem estado de emergência por conta da seca.

Uma estrutura alternativa de captação e uma nova adutora estão sendo implantadas para recuperar a distribuição de água tratada nas localidades.

Segundo o governo, as obras da nova adutora para o sistema integrado de abastecimento Queimadas-Santaluz têm investimento de R$ 3,4 milhões e já apresentam 75% de avanço.

Após conferir de perto o andamento dos trabalhos, o governador enfatizou a importância da rapidez na obra. “A água para o consumo humano não pode faltar, e essa é a prioridade. Por isso, a realização desta obra emergencial, que vai resolver o problema, e as cidades terão dois sistemas alternados. Estamos vivendo há sete anos com níveis de chuva muito baixos”, disse o governador.

“É uma seca rigorosa e, neste momento, cada um também tem que contribuir, economizando água”, ressaltou Rui Costa.

Gerente de operações da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) na região norte, Raimundo Neto explicou que, com a conclusão da nova adutora, com cerca de 9,5 quilômetros de extensão, prevista para março, as cidades poderão sair do racionamento pelo baixo nível de água na barragem da Leste.

“Queimadas e Santaluz, além de contar com o rio Itapicuru, caso volte o volume de chuvas, com essa obra, passarão a ter com outro abastecimento do rio Jacurici”, explicou Neto.

Rodovia

Rui Costa também autorizou a Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra) a lançar o edital de licitação para recuperar 42 quilômetros da BA-120, no trecho entre Queimadas e Santaluz, com previsão de aplicar R$ 17 milhões, beneficiando, ainda, cidades como Cansanção, São Domingos e Nordestina. As obras de pavimentação têm início previsto para maio deste ano.

Quem trafega diariamente pelo trecho, como o motorista Paulo Roberto, fala com propriedade da importância da intervenção. "Realmente, a estrada está péssima e precisando dessa obra. Do jeito que está, a gente corre riscos”, disse o morador de Queimadas.

