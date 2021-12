Queimadas deixam cidades baianas sem fornecimento de energia

As queimadas que atingem o Oeste baiano no período seco - que geralmente ocorre de abril a setembro e, este ano, se estendeu até o mês de outubro - motivaram a interrupção do fornecimento de energia elétrica em alguns municípios da região.

Segundo informações da Coelba, as queimadas causam danos aos materiais e equipamentos da rede elétrica, que têm de ser substituídos, o que causa os desligamentos. Uma das cidades prejudicadas foi Barreiras, onde 50 mil consumidores ficaram sem energia por cerca de uma hora. O fato aconteceu no dia 17 de outubro, por causa dos focos de incêndio próximos à linha de transmissão. O município de Luís Eduardo Magalhães também registrou focos de incêndio.

"O calor e a fuligem tornam o ar capaz de conduzir corrente elétrica entre a fiação e o solo, ou entre os cabos da linha de transmissão. Isto provoca o desligamento da linha e a conseqüente falta de energia. O calor e o fogo também podem provocar danos nos cabos e postes da rede elétrica", explica o Márcio Caires, superintendente de operações da Coelba no Oeste da Bahia.

A companhia alerta ainda que se evite plantar dentro da faixa da linha de transmissão, assim como realizar a colheita manual com o uso do fogo. A orientação é que os agricultores deem prioridade à colheita mecânica.

A legislação regula as queimadas e impõe condições para que elas aconteçam de forma mais segura. Toda queimada precisa ser autorizada pelo órgão ambiental responsável (Ibama ou Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos).

