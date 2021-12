Queda em Lençóis: turista francês drena hematoma na cabeça

O turista francês Sebastien Boché, de 35 anos, continua internado em estado estável nesta terça-feira, 27, no Hospital do Subúrbio. De acordo com a assessoria da unidade de saúde, o rapaz está lúcido. Ele passou por uma drenagem de um hematoma na cabeça. O turista está internado desde que sofreu um acidente em uma trilha da Cachoeira da Fumaça, em Lençóis, na Chapada Diamantina (distante a 420 quilômetros de Salvador).



Ele teve traumatismo craniano e lesões nas pernas, bacia, coluna e clavícula na queda de cerca de 12 metros de altura. No momento do acidente, ele estava acompanhado de uma guia e da amiga, a também francesa Camilee Burghg, de 25 anos. Na queda, Sebastien caiu na água e passou cerca de 24 horas no local até ser resgatado pelo Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer).

adblock ativo