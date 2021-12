Queda de energia afeta cidades do Norte e Nordeste

Uma queda de energia afetou as regiões Norte e Nordeste na tarde desta quarta-feira, 21. O apagão aconteceu por volta das 15h55. De acordo com a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), problemas na Usina Hidrelétrica de Belo Monte teriam gerado a queda de energia.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica, informou, em nota à imprensa, que uma perturbação no sistema causou o desligamento de cerca de 18.000MW, o que corresponde a 22,5% da carga total do sistema naquele momento nas regiões Norte e Nordeste.

Segundo informações da Companhia Energética do Maranhão (Cemar), o apagão aconteceu por problemas na Usina Hidrelétrica de Belo Monte que fica no estado do Pará. Ainda de acordo com a Cemar os estados do Maranhão, Tocantins, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Piauí e Pará foram afetados.

De acordo o ONS, em consequência da perda de carga, entrou em funcionamento o primeiro estágio do Esquema Regional de Alívio de Carga do Sistema Sul, Sudeste e Centro-Oeste, gerando o corte automático na energia.

Equipes do ONS estão neste momento dedicadas à recomposição dos sistemas Norte e Nordeste. As causas de desligamento estão sendo investigadas.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), os semáforos de toda cidade estão desligados. O trânsito está congestionado em diversos pontos da capital baiana.

Metrô

As operações do metrô foram suspensas devido à queda de energia. De acordo com a CCR Metrô Bahia, empresa que administra o sistema, dois vagões chegaram a parar entre estações.

Os usuários do sistema foram retirados por equipes da CCR e o acesso às estações foi bloqueado. A empresa ainda não tem previsão quando o sistema vai voltar a operar.

