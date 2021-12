Quatros pessoas são resgatadas após lancha ficar à deriva em Itaparica

Quatro pessoas foram resgatadas na noite do domingo, 11, após a lancha em que estavam a bordo ficar à deriva na Ilha de Itaparica, localizada na Baía de Todos-os-Santos.

Segundo a Marinha do Basil, a embarcação “Genesis” teria ficado sem rumo devido a uma avaria no motor. Os tripulantes, que não tiveram as identidades reveladas, eram um homem, a filha dele, uma amiga da família e o condutor da lancha.

Depois de acionada, a equipe de busca e resgate da Capitania dos Portos (CPBA) fez o resgate e transportou todos em segurança. Ainda de acordo com a Marinha, não houve feridos e nem poluição hídrica.

