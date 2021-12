Quatro toneladas de maconha são localizadas em Gandu; responsável é preso

Cerca de quatro toneladas de maconha foram localizadas e incineradas na cidade de Gandu, a 296 km de Salvador. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as quatro plantações, com pouco mais de 10 mil pés da droga, foram descobertas pelas polícias civil e militar na nesta quarta-feira, 24, com o auxílio de um drone.

As imagens captadas pelo drone mostraram a plantação na Serra do Papuã, no limite entre as cidades de Gandu e Ibirapitanga. Após uma caminhada pela mata, os agentes localizaram os pés, que foram queimados.

Além da erradicação da droga, o responsável pela plantação, Luciano Santos Marcílio, foi capturado por equipes da 60ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e da Delegacia Territorial de Gandu.

A polícia prossegue com as buscas na região para localizar traficantes e outras roças de maconha.

Imagens de drone auxiliaram a localização das plantações

